Ковер на стене и пианино: певец и миллионер Эмин показал, как просто он жил в детстве

Певец Эмин, как известно, не простой артист, он еще и успешный бизнесмен, миллионер. Он владеет крупным строительным бизнесом, имеет ресторанный холдинг, сеть фитнес-залов, несколько клиник косметологии, медиахолдинг «Жара» и фестиваль «Жара» тоже принадлежат ему. И это только начало его списка предпринимательской деятельности.

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Однако Эмин Агаларов далеко не всегда был богат. В личном блоге он показал снимок из своего детства в типичной для того времени домашней обстановке.

На фото можно увидеть ковер на стене, покрытой типичными советскими обоями с орнаментом, стоящее рядом пианино. В общем, обычный среднестатистический интерьер для того времени.

«Времена Polaroid. Детство, воспоминания», — написал Агаларов в личном блоге.

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