Эмин вышел на прогулку с младшей дочкой в кремовом пуховике и милой шапке с помпоном

Эмин Агаларов нередко показывает снимки своей младшей дочери Афины общественности. Но на всех их не разглядеть лицо малышки. Заботливый отец фотографирует девочку либо спиной к камере либо в темных очках. На этот раз он поделился в своем инстаграм снимком, на котором позировал с дочкой на берегу реки.

Малышка Афина была в теплом пуховике кремового оттенка и шапке с милым помпоном.

«Утро», — подписал фото Агаларов.

Фанатов артиста умилил этот кадр.

«Какие вы хорошенькие! Красота! Классная парочка», — писали пользователи Сети.

Напомним, младшую дочь Агаларову родила модель Алена Гаврилова, с которой он расстался в прошлом году. Кроме того, у артиста есть два старших сына от дочки президента Азербайджана Лейлы Алиевой и приемная дочь Амина.

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