«Лучший папа»: Эмин подарил дочери на прогулке букет из кленовых листьев

Шоумен одел Афину в пуховик актуального цвета этого сезона.

Исполнитель Эмин Агаларов разместил на личной странице свеже фото с дочерью Афиной. Девочка получила в подарок от папы осенний букет.

Эмин в образе уличного стиля вышел на прогулку с дочерью. Артист нарядил любимую малышку в пуховик трендового цвета. Розовая удлиненная куртка сочеталась с вязаной шапкой. Большой меховой помпон украшал головной убор Афины.

Заботливый папа завершил стильный образ девочки грубыми ботинками цвета металлик и джинсами с манжетами.

Эмин встал на одно колено и вручил маленькой даме своего сердца букет из ярко-желтых кленовых листьев. Певец нежно посмотрел на родную принцессу и взял за ручку подрастающую дочь.

«Папа и дочка. Что может быть лучше? Дочки, они всегда папины», «Растет прекрасная малышка», «Какая красивая пара», «Скучали по вашим фото с Афиночкой», «Ты самый лучший папа на свете», — восхитились Эмином и его дочерью поклонники артиста.

Напомним, ранее экс-жена Эмина отметились в силуэтом платье с цветочным принтом у моря.

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