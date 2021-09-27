«Эксклюзив»: Брежнева показала снимок из прошлого, когда была жгучей брюнеткой

Вера Брежнева не всегда была суперзвездой с внешностью модели. Певица родилась и выросла в Днепродзержинске в многодетной семье инженера и медсестры, которые работали на заводе.

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У Веры есть три сестры: Галина и двойняшки Анастасия и Виктория. Анастасию среди них знают больше других, поскольку она 10 лет была женой артиста Александра Цекало. Вместе с сестрами Вера Брежнева жила обычной провинциальной жизнью активных детей. Посещала творческие кружки, занималась спортом и каждое лето ездила в пионерский лагерь. Именно отсюда у певицы оказались на руках снимки, о которых она не знала.

На снимках звезда предстает жгучей брюнеткой в подростковом возрасте. Но даже на любительских снимках видно, что Вера вырастет красавицей.

«Эксклюзив. Фото плохого качества, но рассмотреть можно. Мне прислала подписчица, спасибо огромное, фото из пионерского лагеря «Счастливое детство», когда я как раз покрасила волосы в черный цвет. Я не помню, сколько мне здесь лет (примерно 15). Какая я тут классная, спортивная и стильная. Ну и участвовала во всех активностях всех детских лагерей, где бывала», — написала Брежнева в личном блоге.

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