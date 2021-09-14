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«Прошу прощения, потому что стала проблемой»: Мордвинова ответила на слухи о романе с Захаровым

По словам актрисы, влюбленность в режиссера заключается в том, чтобы сыграть хорошо в его спектакле.

«Прошу прощения, потому что стала проблемой»: Мордвинова ответила на слухи о романе с Захаровым
Марк Захаров. Фото: Globallookpress.com

Актриса Амалия Мордвинова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» отреагировала на слухи о романе с худруком «Ленкома» Марком Захаровым много лет назад.

Амалия Мордвинова
Амалия Мордвинова. Фото: Globallookpress.com

«Мне тяжеловато жилось на фоне слухов о романе с Захаровым. У меня в Щукинском училище был педагог Михаил Цитриняк. Он говорил, что в театре надо только репетировать. Я старалась придерживаться этого правила.

Режиссеры любят беспроблемных артисток. Я бы хотела попросить прощения у Марка Анатольевича, потому что стала для него проблемой. Пусть прощу прощения через время и через расстояния.

Я не удержала корону на голове в театре. Благодарю за счастье репетировать с вами в самом гениальном спектакле».  

Амалия Мордвинова

Как призналась актриса, она не любит в этой жизни бороться.

«А нужно было бороться со слухами и интригами. Доказывать, что я не любовница. Не было у меня романов в «Ленкоме». Все – точка.

У режиссера влюбленность выражается, чтобы актриса хорошо сыграла в его спектакле. Я смею и надеюсь, что помогла ему сделать его спектакль», — заметила Амалия Мордвинова.

Напомним, что Амалия Мордвинова играла в «Ленкоме» с 1995 по 1998 год. Она, в частности, блистательно сыграла роль Анны Болейн в спектакле «Королевские игры».

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