«Прошу прощения, потому что стала проблемой»: Мордвинова ответила на слухи о романе с Захаровым

Актриса Амалия Мордвинова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» отреагировала на слухи о романе с худруком «Ленкома» Марком Захаровым много лет назад.
«Мне тяжеловато жилось на фоне слухов о романе с Захаровым. У меня в Щукинском училище был педагог Михаил Цитриняк. Он говорил, что в театре надо только репетировать. Я старалась придерживаться этого правила.
Режиссеры любят беспроблемных артисток. Я бы хотела попросить прощения у Марка Анатольевича, потому что стала для него проблемой. Пусть прощу прощения через время и через расстояния.
Я не удержала корону на голове в театре. Благодарю за счастье репетировать с вами в самом гениальном спектакле».
Как призналась актриса, она не любит в этой жизни бороться.
«А нужно было бороться со слухами и интригами. Доказывать, что я не любовница. Не было у меня романов в «Ленкоме». Все – точка.
У режиссера влюбленность выражается, чтобы актриса хорошо сыграла в его спектакле. Я смею и надеюсь, что помогла ему сделать его спектакль», — заметила Амалия Мордвинова.
Напомним, что Амалия Мордвинова играла в «Ленкоме» с 1995 по 1998 год. Она, в частности, блистательно сыграла роль Анны Болейн в спектакле «Королевские игры».
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