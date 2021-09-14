«Прошу прощения, потому что стала проблемой»: Мордвинова ответила на слухи о романе с Захаровым

«Мне тяжеловато жилось на фоне слухов о романе с Захаровым. У меня в Щукинском училище был педагог Михаил Цитриняк. Он говорил, что в театре надо только репетировать. Я старалась придерживаться этого правила.

Режиссеры любят беспроблемных артисток. Я бы хотела попросить прощения у Марка Анатольевича, потому что стала для него проблемой. Пусть прощу прощения через время и через расстояния.

Я не удержала корону на голове в театре. Благодарю за счастье репетировать с вами в самом гениальном спектакле».