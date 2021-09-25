«Любим с папой тебя безумно»: Ирина Круг показала своего подросшего младшего сына

Ирина Круг родилась в Челябинске и работала официанткой, когда ее заметил Михаил Круг. Тогда у нее уже была дочка Мария. Знаменитой шансонье сначала сделал ее своей костюмершей, а потом и женой. В 2002 году она подарила ему сына Александра, но вскоре случилась трагедия. После нападения неизвестных Михаил погиб. Вдова тяжело переживала потерю мужа.

Четыре года спустя Ирина снова вышла замуж за предпринимателя их Твери Сергея Белоусова. Она продолжила дело погибшего мужа и стала выступать на сцене, получив множество наград. Также Круг родила сына Андрея. Но в 2020 году она призналась, что рассталась с Сергеем и теперь снова свободна. В 45 лет вдова шансонье может похвастаться моложавым видом. Она редко рассказывает о своей жизни.

25 сентября Ирина поделилась редким фото младшего сына. Андрей был запечатлен дома с собакой. Мама поздравила его с днем рождения.

«С днем рождения сынок! 8 лет! Любим с папой тебя безумно», — написала звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что мальчик очень похож на папу. «Поздравляю с 8-летием хорошего и милого мальчика! Пусть в твоей жизни будет много радости и веселых игр», «Еще пара лет и первый серьезный юбилей отмечать будем!», «Мне кажется они с Сашей похожи», «Какое чудо», «Вы растите прекрасных мальчиков», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что сын Круга пишет стихи. В свои 18 лет он также поет с мамой. Андрей Малахов отмечал, что наследник шансонье очень скромный, но при этом обладает шармом, как у отца.

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