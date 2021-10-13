Ольга Бузова появилась на съемках у Ивана Урганта в платье с AliExpress за тысячу рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на съемках шоу «Вечерний Ургант» в платье с AliExpress за тысячу рублей. В студию она пришла в черном мини-платье, украшенном алыми маками, и в красных колготках.

Между тем поклонники стали сразу же обсуждать ее наряд. Мол, он слишком аляповатый. Его они стали сравнивать с цыганщиной.

Чуть позже фанаты отыскали платье на сайте AliExpress. Выяснилось, что женское винтажное мини-платье с круглым вырезом и открытой спиной продается со скидкой в 43 процента. Даже с учетом доставки из Китая наряд стоит около тысячи рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Ольга Бузова на шоу «Вечерний Ургант» рассказал о личной жизни и своем творчестве. Выяснилось, что она берет уроки танцев на пилоне и делает в этом направлении определенные успехи.

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