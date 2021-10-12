«Мне бы влезть в костюмы»: Бузова в платье на запах с принтом polka dot не скрыла пополневшие формы

Телеведущая проводить время на побережье в Турции, где не смогла отказать себе в еде. Поклонники с трудом узнали поправившуюся звезду.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она собирает полные залы зрителей и не перестает сниматься в новых проектах. В этом году Ольга покинула «Дом-2», а также рассталась с Давой. Она все лето путешествовала и успела отдохнуть в Европе. А этой осенью артистка уже ездила на несколько дней в Турцию. Накануне она вернулась на любимый курорт, где устроила себе день релакса.

Вечером Бузова решила пройтись по пляжу. Она предстала в струящемся платье цвета сочной травы с принтом polka dot. Наряд на запах подчеркнул ее талию и скрыл изъяны фигуры, но не все. Многие стилисты, а также Александр Васильев отмечал, что такой фасон способен скрыть живот. А так как телеведущая поправилась за последние месяцы, она не упускает возможности, чтобы использовать уловки стилистов.

Но уже спустя несколько часов Ольга устроила пир. Она засняла стол, на котором стояло много блюд с морепродуктами, салатами, рыбой. Звезда ждала своего PR-менеджера.

«Мне бы влезть в свои костюмы. А вот этот салат я люблю, только такой сыр не ем. Ой, рыбка! Как все вкусно», — восхитилась артистка.

А поклонники заметили, что она стала более пышной. «Я даже не сразу и узнала, что это Бузова. Во-первых халат на ней, или что там, да длинный еще, ноги располнели по сравнению какие у нее на фото», «Когда успела округлиться? Ручищи и ножищи как у доярки, талии вообще нет», «Вот это я понимаю здесь такая настоящая! Нежно, мило!», «Опухшая», «Она здесь прям как деревенская девушка», — прокомментировали пост подписчики.

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