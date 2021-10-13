Полнит и старит: Ольга Бузова допустила оплошность, нарядившись в черное платье с драпировкой

Ольга Бузова за один день может сменить несколько образов, макияжей и причесок. И каждый старается запечатлеть на память, чтобы показать подписчикам в Instagram.

В этот раз красотка облачилась в черное мини-платье с драпировкой и зарытым воротом, свободное сверху и облегающее в бедрах. Стилист Оксана Шлентова оценила образ, найдя его неудачным.

«Черный цвет платья Ольгу поглощает, тем самым придавая ей возраста. Материал платья смотрится дешево из-за кроя и фасона платья. Например, платье прямого силуэта из этого же материала смотрелось более элегантно и изысканно.

Крой данного платья напоминает 90-е из-за неактуальности и неправильной посадки. Учитывая облегающий силуэт низа платья, надо быть осторожнее, чтобы надеть платье такого стиля, так как оно предполагает наличие идеальной фигуры.

Что касается цвета платья, Ольга с учетом ее натурального цвета волос относится к светлому типажу внешности. И образ в черном цвете ее немного омрачает и делает старше. Ольге лучше подходят платья длины миди, макси, прямого силуэта, они делают ее более элегантной, грациозной. Цвета — светлые, спокойные.

Ткань и крой, фасон платья в драпировке придает Ольге излишнюю полноту, закрытый ворот в таком исполнении кажется устаревшим. А вот укладка и макияж получились сдержанные, спокойные, аккуратные», — оценила образ стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Оксана Шлентова — стилист-имиджмейкер, персональный стилист. Проходила марафон и курс ProFashion в онлайн-школе моды и стиля Карины Нигай, имеются сертификаты. Опыт с 2019 года.

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