«Мне тогда было 18 лет»: Панин сообщил о домогательствах со стороны звезды «Овода» Харитонова

Как отметил актер, в силу юного возраста он не сразу понял, что происходит.

Актер Алексей Панин в интервью Дмитрию Гордону заявил, что его в 18 лет домогался звезда фильма «Овод» советский актер Андрей Харитонов.

«В мою сторону были домогательства со стороны очень известного советского актера. Он был легендой советского кино, его обожали все женщины. Но он испугался, потому что мне тогда было 18 лет. Я его очень уважал, мы снимались в одном фильме. Это был Андрей Харитонов». Алексей Панин

Как отметил Алексей Панин, тогда он был еще совсем неопытен и не понял, что происходит. Это и отпугнуло Андрея Харитонова. По словам Панина, некоторые знаки внимания Харитонова он не понимал.

Напомним, что Андрей Харитонов ушел из жизни в 2019 году. Он был в браке с Ольгой Смирягиной. Детей в этом союзе на свет не появилось.

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