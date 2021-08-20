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«В женских трусах в море полез»: Панин шокировал публику, облачившись в сетчатые стринги

43-летний актер загорает в Испании.

«В женских трусах в море полез»: Панин шокировал публику, облачившись в сетчатые стринги
Алексей Панин. Фото: Global Look Press

В прошлом году актер Алексей Панин получил вид на жительство в Испании и уехал из России. В Аликанте он живет со своей 14-летней дочерью Анной и новой женой. Напомним, что конце 2020-го 43-летний Панин женился во второй раз на 40-летней москвичке Еве Тарлакян.

В своем Instagram Алексей показал, как проводит время на испанском побережье. Он позировал в море в белых сетчатых стрингах.

Алексей Панин
Алексей Панин. Скриншот: instagram.com/actor.panin

«Долой нудизм! С этого дня купаюсь только в одежде!», — написал Панин.

Фанаты отреагировали на внешний вид актера.

«Зачем в женских трусах в море полез. Лучше голым, чем в таком белье. Закутался», — писали пользователи Сети.

Напомним, в Россию Панин приезжает только для съемок. Недавно он провел на родине пять дней и вновь вернулся в солнечную Испанию.

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