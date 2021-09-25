«Ты сейчас как Панин говоришь»: Харламов на Comedy Club высмеял «страсть к животным» актера

Юморист уже не первый раз подшучивает над эмигрировавшей в Испанию звездой.

Юморист Гарик Харламов в эфире Comedy Club на канале ТНТ высмеял актера Алексея Панина. В студию на шоу пришла певица Ольга Бузова, которая рассказала о проекте «Звезды в Африке», где она была ведущей вместе с шоуменом Михаилом Галустяном.

«Мише Галустяну больше всего повезло. Он первым услышал мой альбом. Я ему пела каждый день», — заметила Бузова.

«И он первым крикнул: «Я звезда! Заберите меня отсюда». Так что за шоу? Классное шоу?» — спросил Гарик Харламов.

«Невероятно крутое шоу, ребята. Мы прожили месяц в Африке, чтобы вы понимали. И когда я ходила в душ, то мог носорог проходить мимо». Ольга Бузова

«Просто идет носорог: «О, Бузова!» — сказал Павел Воля.

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«Мы были интегрированы к животным», — заявила Бузова.

«Ты сейчас как Панин говоришь», — заметил Гарик Харламов.

Напомним, что в Сети есть несколько роликов, где актер Алексей Панин якобы занимается любовью с животными. Сам актер отмечал, что его просто подставили.

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