«Он может получить тюремный срок»: Соловьев пообещал «закрыть навсегда Европу» для Панина

Как отметил телеведущий, у него есть знакомые адвокаты в Испании.

Телеведущий Владимир Соловьев на своем YouTube-канале «Соловьев LIVE» заявил, что постарается «закрыть навсегда Европу» для актера Алексея Панина после его странных высказываний.

«Сейчас я советуюсь со своими адвокатами. У нас есть, естественно, и хорошие партнерские адвокаты в Испании. Я могу обратиться и создать большую неприятность гражданину Панину. Для него будет закрыта Европа навсегда. Он не очень понимает, что за этот призыв он может получить тюремный срок». Владимир Соловьев

Как отметил Владимир Соловьев, если в России найдутся люди, кто решил осуществить то, что просит их Панин — им придется отсидеть минимум 15 суток. Панин же может в недалеком будущем получить серьезный штраф, если даже отделается от реального тюремного срока.

Ранее Алексей Панин пообещал 500 евро тому, кто «плюнет в рожу» Владимиру Соловьеву. Эмигрировавшему в Испанию актеру не понравились нападки телеведущего на актрису Лию Ахеджакову.

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