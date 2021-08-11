«Он может получить тюремный срок»: Соловьев пообещал «закрыть навсегда Европу» для Панина

Телеведущий Владимир Соловьев на своем YouTube-канале «Соловьев LIVE» заявил, что постарается «закрыть навсегда Европу» для актера Алексея Панина после его странных высказываний.
«Сейчас я советуюсь со своими адвокатами. У нас есть, естественно, и хорошие партнерские адвокаты в Испании. Я могу обратиться и создать большую неприятность гражданину Панину. Для него будет закрыта Европа навсегда. Он не очень понимает, что за этот призыв он может получить тюремный срок».
Как отметил Владимир Соловьев, если в России найдутся люди, кто решил осуществить то, что просит их Панин — им придется отсидеть минимум 15 суток. Панин же может в недалеком будущем получить серьезный штраф, если даже отделается от реального тюремного срока.
Ранее Алексей Панин пообещал 500 евро тому, кто «плюнет в рожу» Владимиру Соловьеву. Эмигрировавшему в Испанию актеру не понравились нападки телеведущего на актрису Лию Ахеджакову.