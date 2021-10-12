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Освежает лицо: Бородина отметилась в пальто цвета сомо на прогулке с экс-мужем Климовой

Ведущая сдружилась с коллегами по шоу «Ледниковый период» Первого канала.

Освежает лицо: Бородина отметилась в пальто цвета сомо на прогулке с экс-мужем Климовой
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина стала участницей проекта Первого канала «Ледниковый период», встав в пару с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Несмотря на жесткую конкуренцию конкурса, ведущей удалось сдружиться с коллегами по проекту.

В личном блоге знаменитая брюнетка призналась, что ее любимые участники шоу – это чемпионка Яна Хохлова и экс-муж Екатерины Климовой, актер Гела Месхи.

С ними звезда отправилась на прогулку, облачившись в пальто оттенка сомо. Этот цвет Эвелина Хромченко в программе главного канала страны называла одним из самых универсальных.

Ксения Бородина. с участниками шоу «Ледниковый период». Фото: instagram.com/borodylia/

«Он идет практически каждой природной масти. И брюнеткам, и блондинкам, и шатенкам, и рыжим. Тяжело найти женщину, которой он не идет», — говорила Эвелина Хромченко.

Александр Васильев также замечал, что тон сомо отлично освежает природный цвет лица.

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