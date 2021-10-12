Рекомендовала Хромченко: Арзамасова пришла поддержать мужа на шоу в трендовом пальто-рубашке оттенка кофе с молоком

Елизавета Арзамасова частенько появляется на работе у мужа Ильи Авербуха. В настоящий момент фигурист руководит проектом Первого канала «Ледниковый период», поэтому актриса приходит на ледовую арену, где проходит запись шоу.

Здесь она встретила свою коллегу и киносестру по сериалу «Папины дочки» Дарью Мельникову. Актрисы были рады встрече и весело подурачились вместе, обнародовав веселый ролик в Сети.

Елизавета Арзамасова предстает в кадре в модном пальто-рубашке оттенка кофе с молоком, к которому советовала присмотреться Эвелина Хромченко. По словам ведущей, в настоящий момент очень актуальны самые разные предметы женского гардероба, сшитые по рубашечным лекалам. Это могут быть не только сами рубахи или уже привычные куртки-рубахи, но и такие пальто, как на Лизе, и даже шубы, а также платья.

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