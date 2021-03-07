Освежает и молодит: Васильев показал актуальный цвет, который идет практически всем

Этот тон когда-то называли цветом лососины, сейчас его чаще именуют оттенком персика.

Александр Васильев на «Модном приговоре» Первого канала рассказал об актуальном цвете сомо, его также именуют цветом лососины или персика. По словам ведущего, этот тон уже был некогда в трендах – на рубеже 20-30-х годов. Когда-то из таких тканей носили только белье, а теперь из них шьют любую одежду, включая платья, жакеты, кофты и даже пальто.

Как рассказал историк моды, данный оттенок отлично освежает лицо и дает легкий омолаживающий эффект.

«Этот оттенок идет практически каждой природной масти. И брюнеткам, и блондинкам, и шатенкам, и рыжим… Тяжело найти женщину, которой он не идет», — заметила также Эвелина Хромченко.

Она считает, что этот колор никогда уже не выйдет из моды, и в наряды этого цвета можно смело инвестировать свои средства.

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