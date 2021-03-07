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Освежает и молодит: Васильев показал актуальный цвет, который идет практически всем

Этот тон когда-то называли цветом лососины, сейчас его чаще именуют оттенком персика.

Освежает и молодит: Васильев показал актуальный цвет, который идет практически всем
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Александр Васильев на «Модном приговоре» Первого канала рассказал об актуальном цвете сомо, его также именуют цветом лососины или персика. По словам ведущего, этот тон уже был некогда в трендах – на рубеже 20-30-х годов. Когда-то из таких тканей носили только белье, а теперь из них шьют любую одежду, включая платья, жакеты, кофты и даже пальто.

Как рассказал историк моды, данный оттенок отлично освежает лицо и дает легкий омолаживающий эффект.

«Этот оттенок идет практически каждой природной масти. И брюнеткам, и блондинкам, и шатенкам, и рыжим… Тяжело найти женщину, которой он не идет», — заметила также Эвелина Хромченко.

Она считает, что этот колор никогда уже не выйдет из моды, и в наряды этого цвета можно смело инвестировать свои средства.

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