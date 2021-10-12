Чалма, розетка, кокетливая шапочка: жена Нурлана Сабурова показала три способа красиво завязать платок на голове

Нурлан Сабуров заочно прославил свою жену Диану благодаря собственным выступлениям. Он частенько посмеивается над ее сообразительностью, но при этом всегда восхищается внешностью своей избранницы.

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Диана действительно обладает интересным восточным лицом, ведь она наполовину казашка, как муж, и наполовину немка. А еще супруга комика – известная модница и блогер. За ее постами в Instagram следят многие подписчицы, с удовольствием рассматривая ее неординарные образы.

На сей раз Диана Сабурова решила показать фолловерам, как создать три интересных головных убора при помощи одного платка. Она сделала за несколько минут чалму, шапочки с розеткой на макушке и ободком по кругу.

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