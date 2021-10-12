«Хочу, чтобы зрители отметили этот оттенок»: Васильев посоветовал цвет, который всегда выглядит благородно

На шоу Первого канала «Модный приговор» представили платье цвета слоновой кости по фигуре с юбкой-карандашом и открытыми плечами. Этот наряд вызвал восторг практически у всех участников проекта. Многие ассоциировали его с подвенечным, тем более героиня проекта как раз собиралась вскоре выйти замуж.

Однако Надежда Бабкина заметила, что такие платья носят теперь везде, далеко не только в ЗАГС. И Эвелина Хромченко подтвердила это. А Александр Васильев посоветовал женщинам присмотреться к цвету платья.

«Я хочу, чтобы все зрители отметили этот оттенок платья – цвет слоновой кости. Это очень элегантный тон, который идет гораздо лучше, нежели кипельно-белый!» — сказал историк моды.

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