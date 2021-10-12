Весь в белом и волосы назад: как выглядел в молодости Александр Васильев

62-летний Александр Васильев показал в личном блоге, как он выглядел в начале 80-х. Уже тогда историк моды перебрался в Париж, женившись на француженке. Стоит отметить, что он сильно отличался от советских граждан.

На обнародованном фото ведущий «Модного приговора» запечатлен весь в белом с полудлинными волосами, собранными назад. Он лучезарно улыбается фотографу и выглядит очень уверенно.

Компанию Александру Васильеву на снимке составляет графиня Жаклин де Богурдон, урожденная графиня де Кальверак.

«В 1984 году именно в доме графини, которая была страстной балетоманкой, состоялось мое знакомство с Майей Плисецкой. Но главной страстью графини являлась мода. Эта страсть затмевала даже любовь к балету.

На протяжении многих лет графиня собирала старинные модные иллюстрации и очень следила за своей внешностью. Сохраняя до глубокой старости верность моде 1950-х годов, даже прическу носила с начесами на уши на манер балетного бандо. Уже в очень почтенном возрасте графиня, будучи обладательницей эффектной внешности и изящной фигуры, неоднократно принимала участие в рекламных съемках», — рассказал о ней Александр Васильев.

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