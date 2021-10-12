А еще глубже можно? Анастасия Макеева в платье с неприлично большим декольте засветила пышные формы

Звезда мюзиклов Анастасия Макеева обожает подчеркивать свои пышные формы.
Причем, в ее микроблоге заметны метаморфозы – то Анастасия Макеева позирует в бикини, показывая, как она стройна, то в платье, которое демонстрирует отсутствие у актрисы талии.
Вероятно, виной всему наряды и ракурсы, которые выбирает для фото Анастасия Макеева.
На этот раз звезда поделилась в Instagram снимком, на котором предстала в компании мужа Романа Малькова и главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.
Анастасия Макеева облачилась в силуэтное платье, которое скрадывает талию актрисы, но зато акцентирует ее пышную грудь, благодаря глубокому декольте.
Под фото Анастасия Макеева дала понять, что в курсе последних событий российского футбола. Накануне сборная России победила в матче со Словенией со счетом 2:1.
«Ну не могу молчать. Вчера состоялся матч России со Словенцами, и мы выиграли, и я поздравляю с каким-то особенным чувством нового тренера Валерия Карпина с победой. Рада была знакомству личному и рада победам», — написала Анастасия Макеева.
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