«Какая же ты у меня красивая и любимая»: Мальков запечатлел Макееву в пикантном образе на пляже

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись с Мальдив. Там актриса изучала квантовую психологию под руководством звездного психолога. А в свободное от занятий время – наслаждалась прелестями курортного места.
В своем инстаграм бизнесмен-строитель поделился снимком звезды, на котором запечатлел ее в пикантном образе.
«Какая же ты у меня красивая и любимая», — написал Мальков.
Напомним, недавно Анастасия выпустила собственную линейку уходовой косметики, которая состоит из шампуня и бальзама для волос, а также сыворотки для лица.
Добавим, что Мальков и Макеева познакомились в прошлом году на даче у звезды. Роман приехал из Словении, где у него остались жена и четверо детей.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.