«Какая же ты у меня красивая и любимая»: Мальков запечатлел Макееву в пикантном образе на пляже

Недавно супруги были на Мальдивах.

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись с Мальдив. Там актриса изучала квантовую психологию под руководством звездного психолога. А в свободное от занятий время – наслаждалась прелестями курортного места.

В своем инстаграм бизнесмен-строитель поделился снимком звезды, на котором запечатлел ее в пикантном образе.

«Какая же ты у меня красивая и любимая», — написал Мальков.

Напомним, недавно Анастасия выпустила собственную линейку уходовой косметики, которая состоит из шампуня и бальзама для волос, а также сыворотки для лица.

Добавим, что Мальков и Макеева познакомились в прошлом году на даче у звезды. Роман приехал из Словении, где у него остались жена и четверо детей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.