«Она кинула спичку в метановую шахту»: Солнцев перечислил имущество, которое есть у его экс-жены

Шоумен Гоген Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro перечислил имущество, которое есть у его бывшей жены Екатерины Терешкович.
«У этой нищебродки двушка-халупа, убитая дача и ржавая машина, которую, к слову, она отписала в завещании своей дочери. Но в моем случае обратка будет в ее отношении намного быстрее. Старая мразь быстрее уедет в психушку, чем что-то предпримет против меня».
Как отметил Солнцев, его бывшая жена пусть сперва зубы себе выбьет все и отдаст ему в мешочке. «Пусть сделает это прежде, чем про свое завещание свистеть. Пусть отдаст за операцию по омоложению два миллиона рублей. Про какие гипнозы говорит – ума не приложу. Она кинула спичку в метановую шахту. За это дорого заплатит. Хороших людей обижать нельзя. Она в этом убедится. Старая **** еще получит свое. Месть – это блюдо, которое должно охлаждаться», — заявил фрик.
Ранее Екатерина Терешкович говорила, что Гоген Солнцев не получит ничего из ее наследства. Она все переписала на свою дочь Полину Терешкович. Кроме того, 66-летняя пенсионерка хочет упечь фрика в колонию.
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