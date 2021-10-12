«В подарок к разводу»: Гоген Солнцев показал, как его избила 66-летняя бывшая жена

На днях одна из самых скандальных пар отечественного шоу-бизнеса распалась. Гоген Солнцев показал свидетельство о разводе со своей 66-летней женой Екатериной Терешкович. Супруги строили семью буквально на глазах всей страны: венчались, ссорились, мирились, а также преображались, рассказывая об этом на разных ток-шоу.

Однако, Терешкович приняла решение развестись с фриком. Но и просто так уходить не собиралась. Напоследок пенсионерка его побила, нанеся травму. Солнцев показал, что оставила ему бывшая.

«Вот такой вот мне нюанс оставила Терешкович в подарок к разводу нашему», — показал обширную гематому артист.

Кстати, причина развода кроется в том, что они не сошлись во взглядах на Анастасию Волочкову. Именно на балерину мужчина возложил ответственность за крах своего счастья.

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