«Бабушка в эротических чулках»: Гоген Солнцев тяжело переносит развод

Недавно стало известно, что 66-летняя Екатерина Терешкович подала на развод с Гогеном Солнцевым. Он никак не ожидал такого поворота и теперь сильно переживает. Поддержать его решила давняя подруга Лидия Алифиренко, которая на время перебралась в квартиру Солнцева. По ее словам, Гоген зарегистрировался на сайте знакомств и прибегает к услугам «престарелых» девушек по вызову.

«Позавчера вернулась с работы, а у нас в комнате сидит бабушка в эротических чулках из секс-шопа. Слава Богу, вовремя пришла: у них еще до дела не дошло. Говорю: «Что вы здесь делаете?» А она отвечает: «Сынка твоего готовлюсь восстанавливать». Я в бешенстве ее вытолкала за дверь, нашлась мне скорая помощь», — сказала Алифиренко «Экспресс газете».

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Также Алифиренко сообщила, что забрала у Солнцева телефон и удалила все приложения для знакомств.

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