«Эффект налицо»: Хромченко назвала три детали гардероба, которые мгновенно омолаживают образ

На Первом канале в эфире «Модного приговора» заговорили о том, как при помощи одежды выглядеть моложе. Оказывается, довольно нехитрые приемы могут освежить внешний вид женщины в считанные минуты. Хитростями стилистики поделилась со зрителями Эвелина Хромченко.

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«В моде существуют такие элементы, которые могут моментально освежать ваш гардероб. Бомбер — один вариантов того, как омолодить гардероб мгновенно. Это также спортивная обувь, как правило, белая и низко обрезанная, слегка укороченные брюки, которые делают щиколотку свободной. Они хорошо работают особенно с крупными женщинами», — рассказала ведущая программы.

Модный эксперт попросила дам с формами не боятся таких вещей, как бомбер или парка. Очень часто эти вещи выглядят на них привлекательно, да к тому же визуально скидывают несколько лет.