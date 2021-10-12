Омолодилась мгновенно: Орлова отметилась на публике в меховом бомбере и джинсах

Об интересном эффекте этой актуальной куртки ранее рассказывала Эвелина Хромченко.

43-летняя Ольга Орлова отметилась на прогулке в меховом бомбере припыленно-разбеленного оттенка лаванды, выбрав к нему в комплект джинсы и кофту оттенка экрю в мелкий рубчик.

Эта куртка в настоящий момент актуальна, кроме того, она обладает освежающим эффектом, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко на программе Первого канала «Модный приговор».

«В моде существуют такие элементы, которые могут моментально освежать ваш гардероб. Бомбер — один вариантов того, как омолодить гардероб мгновенно», — замечала она.

Также Хромченко рекомендовала дамам, которые хотят выглядеть чуть меньше своих лет приглядеться к спортивной обуви (желательно белой) и укороченным брюкам.

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