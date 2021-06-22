Васильев представил зрительницам трендовый бомбер, который хорошо смотрится с брюками

За счет короткой длины, он визуально удлиняет ноги.

На «Модном приговоре» Первого канала стилисты проекта составили актуальный лук для героини шоу Гульмиры. Они облачили ее в брюки оттенка меда и белый бомбер чуть ниже талии с легким воздушным принтом.

«Какая вы элегантная! Длинные ноги такие…» — восхитился Александр Васильев, увидев участницу фэшн-преображения.

Историк моды заметил, что такие бомберы сейчас в тренде, хотя они были впервые смоделированы довольно давно.

«На нашей героине – шелковистый бомбер, отделанный черными трикотажными резинками стоечкой в стиле раннего Джанни Версаче. На рубеже 80-х и 90-х годов подобного рода бомберы были крайне популярны. На новом витке моды они опять вернулись», — рассказал ведущий.

Отметим, что короткая длина бомбера в сочетании с брюками с завышенной талией выгодно подавала фигуру героини, визуально удлиняя ноги.

Смотрите также