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Прожили в счастливом браке более пятидесяти лет: Вахтанг Кикабидзе похоронил любимую жену

Ирина Кебадзе в последние годы жизни сильно болела.

Прожили в счастливом браке более пятидесяти лет: Вахтанг Кикабидзе похоронил любимую жену
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Globallookpress.com

Актер Вахтанг Кикабидзе похоронил свою любимую жену Ирину Кебадзе, с которой прожил в браке более пятидесяти лет. О смерти супруги звезды сообщил его директор Олег Толмачев.

Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Globallookpress.com

Как отметил директор Вахтанга Кикабидзе, сейчас артист находится в подавленном состоянии и не готов общаться с прессой. Он заметил, что Ирина Григорьевна долгое время болела.

Директор Вахтанга Кикабидзе также сказал, что Ирина Кебадзе умерла не от коронавируса. При этом точный диагноз он сообщить отказался, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что Ирина Кебадзе — популярная грузинская артистка. Она посвятила всю жизнь искусству, став примой-балериной Тбилисского академического оперного театра.

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