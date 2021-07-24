«Я хочу поднять бокал за любовь, за взаимоотношения»: Кикабидзе произнес речь на съемках «Сватов»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» появилось видео, сделанное ранее на съемочной площадке. На кадрах можно увидеть грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, которому дали слово за праздничным столом, где собрались все актеры картины в одной из финальных сценок.

«Я хочу поднять бокал за любовь, за взаимоотношения», — заметил Вахтанг Кикабидзе, у которого очень непростые отношения с Россией.

«Кикабидзе лишний вообще. Особенно после его слов о России и россиянах», «Неужели кроме Кикабидзе пригласить больше было некого», — стали в очередной раз возмущаться в комментариях поклонники сериала «Сваты».

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе не раз нелестно отзывался о внешней политике России. При этом он в негативном контексте упоминал и обычных россиян, за что в нашей стране его в последние годы недолюбливают.

Заметим, что седьмые «Сваты», где и сыграл в эпизоде Кикабидзе, выйдут на экраны уже нынешней осенью.

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