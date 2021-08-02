«Он прекрасно настроен по отношению к нам»: Добронравов встал на защиту Кикабидзе

Как отметил актер, все, что пишут в Интернете – неправда.

Актер Федор Добронравов заявил, что не стоит верить всему, о чем пишут в Интернете про грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, который принял участие в съемках седьмых «Сватов».

«Все то, о чем пишут в Интернете, неправда. Он прекрасно настроен по отношению к нам. Я с ним раньше не работал. Когда мы возвращались в Москву и уже находились на борту, прозвучало объявление: «Провожающие, покиньте салон». Такое возможно только в Грузии». Федор Добронравов

Как отметил Федор Добронравов, кроме любви в Грузии во время съемок актеры больше ничего не встречали. По его мнению, не нужно смешивать политику и отношение к россиянам простых грузин. Это, как он выразился, два разных пласта. Во время работы над картиной к актерам часто подходили жители Грузии и звали приехать к ним в гости, сообщает МК.ru.

Ранее Вахтанг Кикабидзе не раз негативно высказывался в адрес жителей России. За эти слова в нашей стране многие его в последние годы недолюбливают.

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