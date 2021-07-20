«Они навяжут тебе дружбу с Россией»: Ширвиндт «передал привет» Кикабидзе в Грузию

Актер напомнил, что его коллега ранее не раз негативно отзывался о нашей стране.

Телеведущий Михаил Ширвиндт в Instagram «передал привет» Вахтангу Кикабидзе в Грузию.

Ранее актеры Федор Добронравов, Александр Феклистов и Вахтанг Константинович, которого друзья называют Буба, поздравили его отца — режиссера Александра Ширвиндта — с днем рождения. В тот момент все они находились на съемках сериала «Сваты».

«Я был уверен, что вы работаете. Такого застолья не видел. Мне вот ребенок накроет стол бобами и плавлеными сырками. Я очень тронут. Мне жалко Бубу. Не связывайся с этой компанией. Они тебя сосватают. Припишут алкоголизм, неправильное отношение к действительности. Они навяжут тебе дружбу с Россией. Они многому плохому научат. Только со мной ностальгически общайся».

Александр Ширвиндт

Как отметил Александр Ширвиндт, Вахтанг Кикабидзе выглядит сегодня просто замечательно. «Год назад ты был подуставшим. То ли они тебе поют все время, то ли у тебя другие эмоции. Я благодарен тебе лично, как близкому другу», — заметил Ширвиндт.

Ранее Вахтанг Кикабидзе не раз нелестно высказывался в адрес России. За это в нашей стране его многие в последние годы недолюбливают.

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