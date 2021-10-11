«Наверху – военный коммунизм, внизу – русская ярмарка»: Хромченко отреагировала на самый горячий тренд сезона

На «Модном приговоре» Первого канала «народный стилист» подобрал неординарный образ для героини проекта.

Участницу фэшн-преображения нарядили в черную футболку, кожаную куртку-пиджак, прямые брюки с геометричным рисунком, заправленные в грубые сапоги с округлым мысом. И, хотя героине шоу, аутфит очень понравился, Александр Васильев раскритиковал его.

«Мне показалось, что стилист, который подбирал этот комплект, перепутал два ретро-тренда, которые вместе трудно соединить. Наверху – полный военный коммунизм, внизу — русская ярмарка», — сказал историк моды.

Однако Эвелина Хромченко парировала ему: «Александр, в этом и состоит основа сегодняшней комплектации. Это очень острый комплект, очень модный, который сошел с подиума», — отреагировала ведущая. Однако она заметила, что носить его рекомендуется далеко не всем модникам, он идет немногим.

К слову, ранее о тренде на заправленные брюки в сапоги рассказывал Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live. Стилист, как и Александр Васильев, не в восторге от этого модного направления.

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