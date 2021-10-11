Валентина Рубцова: «Сталкивалась ли я с домогательствами? Да! Но отвечала отказом»

Звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова раскрыла секрет того, как нужно бороться с домогательствами.

Часто звезды шоу-бизнеса признаются, что пострадали от домогательств на съемках. Некоторые сами провоцируют скандалы, снимаясь в эротических сценах. В интервью журналу Teleprogramma.pro Валентина Рубцова заявила, что строго разделяет работу в кино и семейные отношения. Со своим супругом Артуром Мартиросяном она в браке уже больше 20 лет, и конфликтов на этой почве у них не возникает.

«Работа остается на работе. Поэтому она не может быть причиной конфликтов. Запретов и ограничений нет, у нас есть доверие» — отвечает Рубцова на вопросы журналистов сайта Teleprogramma.pro.

Однако артистка вспоминает, что случаи домогательства на рабочем месте все же были. И дает личный совет коллегам.

«Сталкивалась ли я с домогательствами? Да, сталкивалась. Но отвечала отказом! Вообще, нет — очень полезное слово и всегда работает на 100%. Берите на вооружение», — заявляет актриса.

Рубцова до сих пор сохраняет образ порядочной женщины и опровергает слухи о служебном романе с актером Андреем Гайдуляном.

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