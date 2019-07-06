Рубцова высказалась о «служебном романе» с Гайдуляном

Актриса Валентина Рубцова рассказала, как складываются отношения с Андреем Гайдуляном за пределами съемочной площадки. Звезда сериала «САШАТАНЯ» ответила на многочисленные вопросы поклонников, которые интересовались, почему же актеры не вместе и в реальной жизни. Актриса призналась, что не сторонница служебных романов.

«Вот вы часто пишете: «Какая вы с Андреем хорошая пара! Ну почему вы не вместе?». Отвечаю – если бы у нас с Андреем были бы романтические отношения в жизни, то вряд ли бы мы «протянули» 10 лет экранной любви. Так что работа остаётся на работе, а семья – в семье! Всем любви, добра и любимой работы!» – прокомментировала актриса в Instagram.

«Мне кажется, что вы с мужем не менее хорошая и красивая пара с прекрасной дочкой. Счастья вам!» – заметила одна из подписчиц актрисы.

«Уже настолько привыкли смотреть на вас за эти годы, что других рядом с вами не представляю, как будто и правда – семья!» – прокомментировала другая поклонница.

Ранее 41-летняя актриса признавалась, что совсем не похожа на свою экранную героиню. Однако Валентина Рубцова подчеркнула, что относится к своему персонажу с любовью и интересом, а также не раздражается, когда случайные прохожие называют ее по имени героини сериала «САШАТАНЯ».