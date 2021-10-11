«Да, сталкивалась»: Валентина Рубцова — о новом сезоне «САШАТАНЯ», домогательствах и полезном слове «нет»

Актриса призналась, что за долгие годы роль Тани Сергеевой из сериала «САШАТАНЯ» ей совсем не надоела. Куда больше ее пугает перспектива остаться без работы.

С 11 октября на телеканале ТНТ стартует новый сезон популярного сериала «САШАТАНЯ». В семье Сергеевых снова перемены, на этот раз их сын Алешка идет в школу, так что актеры с головой окунутся в школьные воспоминания.

Перед премьерой Teleprogramma.pro пообщалась с актрисой Валентиной Рубцовой (Таня Сергеева), которая является настоящей главой семьи Сергеевых. Мы узнали у Валентины, не устала ли она от съемок в сериале, как относится к откровениям и «горячим фото», а также почему полезно говорить слово «нет».

— Валентина, имя Таня уже стало вашим вторым или нет?

— Если бы имя Таня стало моим вторым именем, мне следовало обратиться к психиатру.

— Но Таней вас все-таки называют. Кто путает имена?

— Таней зовут исключительно мои любимые зрители.

— На эту тему были какие-то смешные истории?

— Нет. Я не реагирую на имя Таня вне съемочной площадки.

— Не устали от «САШИТАНИ»?

— Как можно устать от любимой работы?

— Нет ощущения, что история перерастает в «Санта-Барбару»?

— А что плохого в «Санта-Барбаре»? Наша история давно переросла «Санта-Барбару». Сериал — это классно! А вот спин-офф надо заслужить!

— Как думаете, сколько еще сезонов увидит зритель?

— Это решает только зритель.

— Что нового в этом сезоне, как изменится жизнь у семьи Сергеевых? Какие перемены произойдут у вашей героини?

— В этом сезоне произойдет очень серьезное событие в жизни Сергеевых. Алешка пойдет в школу.

— Валентина, не переживаете, что становитесь заложником одной роли — образа Тани Сергеевой?

— Я переживанию, когда у меня нет работы. Объективно оценивая суровые реалии нашего кинематографа и, принимая во внимание груз образа, мною было принято решение пока не бросать творческие вызовы, а сосредоточиться на проекте, который приносит мне доход и радость.

— За вами нет шлейфа скандалов, интриг, как обычно бывает за знаменитостями. Как удается так виртуозно прятать скелеты в шкафу или их у вас нет?

— Шкаф есть у каждого! Просто не нужно выносить сюр (подчеркиваю, сюр!) из избы!

— Никогда не хотели устроить бунт и разрушить свой позитивный образ? Например, согласиться на съемки в каком-нибудь мужском журнале?

— Бунт должен быть конструктивным. А что касаемо мужских журналов я пожалуй процитирую себя: «Мне не нужно раздеваться чтобы привлечь внимание мужчин! Кого сейчас голой ж*** удивишь?»

— Вы семейный человек. Ваша работа когда-то становилась причиной конфликтов с мужем? Есть какое-то жесткие запреты и ограничения с его стороны (все мы помним историю Кристины Асмус с фильмом «Текст»).

— Работа остается на работе. Поэтому она не может быть причиной конфликтов. Запретов и ограничений нет, у нас есть доверие.

— Сейчас в некоторых театрах происходят трения. В театре Ермоловой актеры обвиняют Владимира Машкова в предвзятом отношении и незаслуженном увольнении. А вы играли в московских театрах? Если нет – почему? Если да, то почему не сделали это основной своей профессией?

— С театра я начинала, затем играла в мюзиклах, но сейчас у меня нет на это времени. Может, когда-нибудь… Пока мы в поиске пьесы.

— Откровенничать о былом сегодня тоже популярно. Елена Проклова вспоминала о домогательствах на съемках спустя 50 лет. Вы никогда не сталкивались с подобным?

— Сталкивалась ли я с домогательствами? Да, сталкивалась. Но отвечала отказом! Вообще, «нет» — очень полезное слово и всегда работает на 100%. Берите на вооружение.

Смотрите сериал «САШИТАНЯ» с 11 октября в 20:00 на ТНТ.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале