Бузова на шоу Урганта умело сочетала туфли с малиновыми колготками, из-за чего ноги стали казаться бесконечными

Гостьей пятничного выпуска «Вечернего Урганта» на Первом канале от 8 октября станет Ольга Бузова. Она представит свой новый альбом «Вот она я».

Анонс выпуска канал сделал на своей страничке в Instagram, запечатлев певицу рядом с Иваном Ургантом. Ведущий примерил классический серый костюм, а вот артистка смотрелась на его фоне ярким пятном. Оля облачилась в цветочное платье с оранжево-бирюзовым принтом, примерив контрастные малиновые туфли и колготки такого же тона.

Неординарный аутфит звезды Teleprogramma.pro попросила прокомментировать имиджмейкер-стилиста Елену Бестави.

«В данном случае я хочу сказать: «А почему бы и да?» На удивление стильный образ. Тон колготок очень хорошо сочетается с тоном губной помады. И в целом сочетание комплектов наряда – достаточно интересное. Оно неожиданное, но имеет право на существование. Обувь и колготки в один тон удлиняют ноги визуально очень сильно, выглядят практически бесконечными», — сказала имиджмейкер-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и Школе имиджа и стиля BestaviStyle учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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