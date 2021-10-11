Секси-девочка: Илана Юрьева с озорными косами сверкнула нижним бельем в кантри-платье на премьере

Звезда «Уральских пельменей» выбрала для выхода в свет актуальные жокейские сапоги.

Актриса шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева пришла на премьеру сериала «Жена олигарха» СТС в стиле кантри.

Звезда примерила легкое кантри-платье с асимметричной юбкой, подчеркнутой талией и дерзким декольте, в которое выглядывало черное белье. Озорной стиль Илана подчеркнула двумя девичьими косами, а актуальности луку придала сапогами на низком каблуке с округлым мысом.

О таких жокейских сапогах ранее рассказывал стилист Александр Рогов на своем фэшн-шоу с платформы YouTube Rogov live

«Это одна из самых модных пар сезона», — сказал про них ведущий.

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