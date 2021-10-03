«Зачем на обозрение?»: Илана Юрьева сверкнула манящей секси-полосочкой спереди в купальнике

Илана Юрьева вслед за Нюшей выбрала для своего отпуска Кипр. Звезда «Уральских пельменей» тоже отправилась на курорт со своей дочкой.
Звезда примерила в жарких странах далеко не один купальник, восхитив многих своих поклонников.
Однако один они заметили, пожалуй, больше всего – комбинированное секси-монокини с желтым бра, выполненное в актуальном леопардовом принте. К слову, солнечный оттенок тоже в моде, его Институт Pantone назвал самым главным, наряду с серым, в этом году. Купальник вызвал бурную реакцию в Сети, не ускользнуло от глаз пользователей и то, что у звезды есть белая тонкая полоска спереди незагорелой кожи по краям трусиков.
«Зачем такие видео всем на обозрение? Ну, вот подумайте, ни к чему…», «Манящая», «Загар виден по контрасту», «Красивый какой купальник!», «Купальник и фигура – супер», «Не стоит оголяться перед всеми, это вызывают негатив!», «Лана! Все конечно хорошо, но не твое это. Тем более ты замужем, и имеешь прекрасную девочку», — можно увидеть в отзывах под постом в Instagram.
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