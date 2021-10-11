По-хорошему не получилось: Гагарину в суде с Исхаковым будет представлять адвокат Пелагеи

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина все-таки решили судиться, чтобы урегулировать отношения фотографа с дочкой Мией. Ранее он рассказывал на интервью Ксении Собчак, что хотел обойтись без вмешательства юристов и договориться по-хорошему.

Как пишет, «СтарХит», предварительно стороны договорились что Дмитрий может приезжать в определенные часы и дни, раз в неделю увозить дочь к себе. Кроме того, дважды в год брать ребенка в отпуск. В суде Исхаков хочет получить конкретику и защищенность в случае возникновения проблем в будущем.

Экс-муж Полины Гагариной заявил, что предложил бывшей жене некие выгодные для нее условия, на которые она не согласилась. Гагарина решила, что ее интересы в суде будет защищать адвокат Филипп Рябченко, который является представителем другой российской звезды в похожем процессе – Пелагеи. Заседание в закрытом режиме состоится 3 ноября.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.