«Альфонсом я не был!»: Исхаков заявил, что деньги не были причиной развода с Гагариной

Дмитрий Исхаков впервые на YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!» рассказал об истинных причинах развода. И опроверг слух о том, что они расстались из-за разницы в доходах.

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«Я зарабатывал нормально всегда! У меня никогда не стоял этот вопрос. И альфонсом я не был! Я не чувствовал себя каким-то приложением, такого не было!» — заявил известный фотограф.

Ксения Собчак заметила, что это очень популярное мнение, на что ее собеседник возразил вновь. «Я всегда зарабатывал достаточно, чтобы уважать себя и содержать семью», — отрезал он. На просьбу озвучить конкретную сумму, он ответил отказом, сославшись на принципы.

По словам Исхакова, Полина нечасто платила за него, за что-то раскошеливалась она, а за что-то он. Денежный вопрос между ними, заверил экс-муж певицы, никогда не стоял.

Ранее мы писали о причине развода супругов, фотограф озвучил ее в СМИ впервые, заявив, что у них были разные жизненные ценности. Отказавшись от миллионных гонораров, которые предлагали Дмитрию Исхакову, он пришел к Ксении Собчак на интервью бесплатно.

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