«Полине деньги Димы не нужны»: Кудрявцева раскрыла детали конфликта Гагариной и Исхакова

Как отметила телеведущая, фотограф любит певицу до сих пор.

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскрыла детали конфликта певицы Полины Гагариной и модного фотографа Дмитрия Исхакова, которые развелись, но воюют за дочь.

«Зная Полину, развод прошел вообще тихо. И никто бы об этом не узнал, если Дима все это не выложил в прессу. Полине деньги Димы не нужны. Не в этом дело. Я уверена, что Дима до сих пор любит Полину. Это видно по всем его движениям». Лера Кудрявцева

Как добавила актриса Эвелина Бледанс, она очень расстроена из-за этой истории.

«Я расстроилась. Дима мне нравится. Он хороший человек. Это странная ситуация. Мы многое не знаем. Он чужого ребенка воспитывала как своего. Вряд ли Полина требует от него сумасшедших денег. Он же фотограф. Может, там дело в том, что кто-то с кем-то встречается», — заявила Бледанс.

больше по теме Дмитрий Исхаков решил судиться с Полиной Гагариной за право видеться с их общей дочерью Без судебного разбирательства в этой истории не обойтись.

Напомним, что Исхаков подал в суд на Гагарину за право видеться с их общей дочерью четырехлетней Мией. Иск был зарегистрирован 16 сентября. Сейчас дело находится в процессе технического распределения между судьями.

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