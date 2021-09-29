Первые откровения Исхакова: почему на самом деле он развелся с Гагариной

В декабре 2020-го Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись официально, хотя слухи ходили об их расставании гораздо раньше. Фотограф признался на YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!», что процесс расставания действительно был делом не сиюминутным, супруги отвыкали друг от друга годами.

Однажды Полина пришла к известному мастеру на фотосессию и почувствовала себя неожиданно комфортно в его компании. Спустя год они встретились снова и после этого уже не стали сдерживать эмоции, начали встречаться. Исхаков признался, что даже не думал до Гагариной о создании семьи, но рядом с ней ему захотелось тепла и уюта.

Экс-муж певицы считает, что их отношения подкосило участие артистки в «Евровидении», а также в китайском музыкальном шоу Singer. Звезда была в постоянном напряжении, тратя много сил на работу и карьеру, а муж старался уравновесить ее энергию.

«Такой домашний идеальный муж, который всю свою жизнь начал посвящать ей», — сказала про него Собчак.

В принципе эта роль тихого мужа Дмитрия Исхакова устраивала, но он признал, что со временем ценности и приоритеты с женой у него стали расходиться. «Это не произошло мгновенно. Где-то мы, наверное, не уследили», — сказал Исхаков.

«Я увидел, что я семейный человек, и мне это нравится. А артист такого уровня, конечно, живет в дороге, на сцене, в студиях, в постоянном движении», — признался также он.

Исхаков впервые рассказал о причине развода именно Собчак, причем бесплатно. Хотя фотографу, по его словам, предлагали за это миллионные гонорары.

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