«Сексуальная булочка»: Ира Пинчук засветила мощный «поплавок», устроив игры в бассейне с мужем

Бывшие участники «Дома-2», супруги Ира Пинчук и Арай Чобанян вместе с маленьким сыном Давидом и мамой Ирины Инной отправились на отдых в Дубай.

Ближайшие две недели семейство проведет на берегу Персидского залива, наслаждаясь солнцем, морем и теплом.

Ира Пинчук уже начала демонстрировать свои раздавшиеся после беременности и родов формы. На видео в микроблоге молодая мама показала, как они с Араем Чобаняном развлекаются в бассейне.

Ирина Пинчук сидит на плечах у мужа и ныряет в воду, при этом переворачиваясь вниз головой и демонстрируя свои ягодицы, или «поплавок», как еще называют эту округлую часть женского тела. Ира весело хохочет и признается, что совсем не умеет нырять.

«В воде постоянно переворачиваюсь миллион раз, не знаю, как это происходит. Кстати, в последнее время очень много комплиментов получаю от вас по поводу того, что похудела. Очень приятно, что замечаете, значит, мои старания дают результат», — написала Ира Пинчук под видео.

Подписчики тут же сделали комплименты ее формам.

«А мне Ира после родов еще больше нравится! Такая сексуальная булочка! Прям укусила бы! Фигура огонь», «Я не знаю, что ты стесняешься своей фигуры, у тебя она просто шикарная», «Офигенные формы стали у Иры», — высказались в Сети.

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