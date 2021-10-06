«Вы замечаете, что я худею?»: Ира Пинчук оголила живот в коротеньких шортиках и черном бра

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук потребовала от поклонников похвалы за свои усердные труды.

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ира Пинчук девятнадцатого июля впервые стала мамой, своему мужу Араю Чобаняну она родила сына Давида. Мальчику уже два с половиной месяца, а Ира Пинчук пока не пришла в форму после родов.

Сделать это непросто, ведь за время беременности Ира Пинчук набрала тридцать килограммов. Поклонникам казалось, что молодая мама довольно комфортно чувствует себя в новом теле.

Ира Пинчук довольно иронично относится к лишнему весу, продолжает калорийно питаться, снимает забавные видео, в которых смеется над своим телом.

Но ни о диете, ни о спорте Ира Пинчук пока ничего не разу не сказала.

Но как выяснилось, она все же стремится к тому, чтобы вновь обрести стройность. В сторис микроблога Ира Пинчук показала себя в полный рост, засветив живот.

Она облачилась в коротенькие шорты и черное бра, в которое еле уместилась ее пышная грудь. Ира Пинчук дала понять, что ее труды по похудению остается незамеченными, а это очень обижает.

«Вы вообще замечаете, что я как бы стараюсь, худею? Где похвала? Где комплименты?» — обратилась Ира Пинчук к подписчикам.

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