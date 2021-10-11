«Как он тебя поднял?»: располневшая Ира Пинчук в коротеньких шортиках взгромоздилась на мужа

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян вместе с маленьким сыном улетели отдыхать в Дубай.

Молодые родители Ира Пинчук и Арай Чобанян позволил себе впервые за долгое время устроить отдых на море.

Пара вместе с маленьким сыном Давидом, которому еще нет и трех месяцев, и с мамой Иры, улетела в Дубай.

Все ведет к тому, что ближайшие две недели подписчики Иры Пинчук смогут лицезреть ее раздавшиеся за время беременности формы.

Первое же фото из Дубая, появившееся в микроблоге Иры Пинчук, ввело в ступор ее подписчиков. В кадре экс-участница «Дома-2», облаченная в коротенькие шортики, взобралась на мужа. Арай Чобанян крепко держит жену, обхватив ее руками за бедра.

«Я мечтала здесь побывать и в первый же вечер влюбилась в этот город. Очень счастлива и наслаждаюсь каждой минутой, проведенной в этом прекрасном месте!» — написала Ира Пинчук под фото.

Первым на снимок отреагировал друг семьи, бывший участник «Дома-2» Роман Капаклы, известный своим непримиримым отношением к девушкам с лишним весом.

«Как он тебя поднял?» — бестактно спросил он у Ирины Пинчук. «Ну, уже 60 кг, может себе позволить», — ответила та.

Ира Пинчук, действительно, занимается своей фигурой и уже избавилась от нескольких килограммов.

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