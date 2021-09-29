Такими восхищался Рогов: невестка Орбакайте отметилась на прогулке в трендовых сапогах цвета песка из замши

Жена Никиты Преснякова Алена Краснова отметилась на прогулке в тотальном песочном луке, примерив вязаное платье-свитер с воротником на молнии. К нему в пандан модель подобрала замшевые сапоги на шпильке с острым мысом и расширенным голенищем, через которое выглядывали трикотажные гольфы в тон.

Раннее практически идентичные сапоги вызвали восторг у ведущего проекта «Рогов в деле» Александра Рогова. В эфире СТС стилист выбирал в магазине сегмента масс-маркета подходящие вещи для героини проекта. И очень обрадовался, когда увидел эту модель.

«Мне они очень нравятся!» — сказал про сапоги ведущий.

В настоящий момент такая форма сапог в тренде, как и замша, однако многие женщины опасаются покупать обувь из нее, полагая, что она не очень практична. Стилист заверил, что при правильном уходе такие сапоги будут служить верой и правдой вплоть до того момента, пока не потеряют своей актуальности.

«Если к таким сапогам вы купите специальный водоотталкивающий спрей, обработаете им обувь, то сапоги прослужат долго. И кто надевает в слякоть или дождь замшевые сапоги? Да никто! Поэтому замшевые сапоги рекомендую! Особенно вот с таким широким голенищем. Мне нравится, что голенище мягкое и оно немножко опустится, создастся классная небрежная гармошка», — сказал Рогов.

Стоили такие сапоги в бюджетном магазине 7999 рублей. Александр считает, что для натуральной замши это нормальная цена.

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