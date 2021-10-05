«Было стыдно»: располневшая Ира Пинчук подчеркнула формы в укороченных легинсах и бра

Экс-участница «Дома-2» Ира Пинчук пока не пытается бороться за свою стройную фигуру.

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» прекрасно помнят, какой тонкой и звонкой была Ира Пинчук во время участия в проекте, да и после него тоже.

Но беременность и роды оставили свой след на теле Ирины Пинчук, преобразив его до неузнаваемости.

Во время ожидания сына экс-участница «Дома-2» поправилась на тридцать килограммов и после родов избавилась только от их части.

Сейчас наследнику Иры Пинчук и ее мужа Арая Чобаняна два с половиной месяца, а молодая мама пока не торопится приходить в былую форму.

Ира Пинчук наслаждается жизнью, любит хорошо покушать и записывает вместе с мужем веселые видео для «ТикТока», которые размещает и в Instagram тоже.

В очередном забавном ролике Ирина Пинчук предстала в очень смелом для ее нынешнего веса наряде. Молодая мама облачилась в укороченные легинсы и бра, которые подчеркнули ее неидеальные формы. В кадре виден живот Ирины и акцентированная зона галифе.

«Ире было стыдно снимать это видео», — подписал кадры Арай Чобанян.

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