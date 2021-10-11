Лев Ильич не отпустил: Арзамасова не смогла приехать за призом в номинации «Лучшая женская роль»

Елизавета Арзамасова победила в основной номинации конкурса I Международного театрального фестиваля антрепризных спектаклей «Самородок». Она получила приз «Лучшая женская роль» за спектакль «Ночь ее откровений».

больше по теме Влюбленные с цветами: Брежнева предстала на прогулке с мужем в сером уютном свитере и вязаных брюках Вера Брежнева и Константин Меладзе совершили осенний променад на лоне природы.

Увы, но приехать за заслуженной наградой артистка не смогла из-за маленького сына, который родился в середине августа. Награду за нее получила продюсер спектакля Дарья Гончарова.

«Простите, что не смогла приехать на церемонию награждения: Лев Ильич еще не каждый раз может меня отпустить, но я обнимаю вас через расстояние и от всего сердца благодарю!» — объяснила звезда в личном блоге.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.