С пеленок в спорте: Арзамасова показала, как приучает малыша Левушку к активному образу жизни

Звезда театра и кино, 26-летняя Елизавета Арзамасова, осваивает новую главную роль – быть мамой. Актриса из «Папиных дочек» в середине августа впервые стала мамой.

Малыша назвали Львом, звездная мама ласково его кличет Левушкой. И в минувшие выходные она показала, как приучает кроху с пеленок к спорту.

Держа на руках кроху, Арзамасова делает гимнастику, приседает, качает пресс, а в это время по телевизору идет «Ледниковый период», в котором задействован глава их семейства Илья Авербух.

«Продуктивный и нежный вечер. Вы спрашиваете, как я восстанавливаюсь и прихожу в форму после родов. Вот так», — подписала видео актриса.

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