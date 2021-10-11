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«Нежный вечер»: Арзамасова закинула крохотного малыша на плечо и начала смотреть мужа по телевизору

Актриса старается или лично присутствовать рядом с Ильей Авербухом, или поддерживать его на расстоянии.

«Нежный вечер»: Арзамасова закинула крохотного малыша на плечо и начала смотреть мужа по телевизору
Елизавета Арзамасова с сыном. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Пока Илья Авербух пропадает на тренировках и съемках «Ледникового периода», дома его ждут молодая жена и крохотный сынишка. И если у Лизы Арзамасовой не получается быть рядом с мужем, она старается поддерживать его на расстоянии.

Накануне он снова задерживался на льду, помогая участникам шоу в постановке. И Арзамасова с крохотным сынишкой решили посмотреть второй выпуск «Ледникового периода». Закинув кроху Льва на плечо, актриса не стала тратить время даром и занялась зарядкой.

«Продуктивный и нежный вечер», — подписала видео Арзамасова и объяснила, что именно так она старается заниматься с малышом и восстанавливать фигуру после родов.

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